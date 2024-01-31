В Башкирии появились новые способы мошенничества

В интернете и СМИ практически ежедневно рассказывают, как не стать жертвой преступников. Но многие по-прежнему ведутся на уловки современных Остапов Бендеров. В прошлом году жители республики отдали мошенникам 2,6 млрд рублей. Для сравнения: эта сумма более чем на 500 млн превышает годовой доход небольшого города Сибая с учетом всех налогов и сборов. И на 200 млн меньше, чем Башкирия направит в 2024-м на непосредственную помощь участникам СВО на передовой: боевые выплаты, закупку техсредств, медикаментов, автотранспорта. По словам экспертов, причина роста количества мошенничеств в том, что преступники активно осваивают технологические новинки, умело играют на человеческих слабостях и придумывают новые способы обмана.