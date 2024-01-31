В Башкирии появились новые способы мошенничества

Что в голосе тебе моем?
Аферисты нередко используют в своих схемах цифровой портрет человека, собирая имеющуюся о нем в интернете информацию. В последнее время начали рассылать со взломанных аккаунтов поддельные голосовые сообщения с просьбой одолжить денег. Они генерируются с помощью нейросетей на основе ранее оставленных в мессенджерах голосовых данных. После этого аферисты присылают фото банковской карты, на котором заранее меняют данные владельца. Так что многие попадаются на эту уловку.
— Не стоит совершать денежные операции по просьбам, поступающим по телефону, в том числе посредством голосовых сообщений. При возникновении малейших сомнений лучше самому перезвонить человеку, уточнив, действительно ли это он с вами общался, — советует эксперт отдела безопасности отделения — Национального банка по РБ Банка России Ольга Кузнецова.
Также эксперт порекомендовала очень осторожно размещать в открытом доступе личную информацию, заранее думать о вероятных последствиях и не пересылать в мессенджерах и соцсетях свои документы и персональные данные.
Не показывайте свой экран
Еще один новый вид обмана граждан связан с подключением на телефоне или компьютере функции «демонстрация экрана». В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что на эту киберуловку попадают даже молодые граждане.
Среди таких — 34-летний житель Белорецкого района. Он поверил некой девушке, по телефону предложившей ему дополнительный заработок. Белоречанин согласился установить на своем мобильном необходимое приложение. Разговор продолжился в формате видеозвонка, но вместо лица собеседницы мужчина видел лишь черный экран. Вероятно, поэтому легко согласился включить функцию демонстрации экрана. Это и стало его главной ошибкой: после завершения разговора он оказался должен банку 24 тыс. рублей, которые были переведены на счета мошенников.
Другой белоречанин поверил человеку, представившемуся сотрудником службы безопасности банка и сообщившему о попытке похитить деньги со счета и оформить кредит. По указанию собеседника мужчина включил функцию трансляции экрана своего смартфона, в итоге через личный кабинет банка у него похитили 210 тыс. рублей.
А вот 61-летний житель Стерлитамака, поговорив по телефону с лжеброкером, решил заработать на инвестициях. Своих сбережений не было, поэтому мужчине помогли оформить кредит на сумму более 4 млн рублей, используя все ту же функцию «демонстрация экрана». Деньги якобы внесли в «инвестиционный кошелек», только вот дивидендов начинающий инвестор так и не получил, так же как и не смог вернуть обратно внесенную сумму. Зато теперь вынужден оплачивать кредит.
— С помощью функции «демонстрация экрана» собеседник может видеть, что происходит на экране у пользователя. Именно благодаря ей мошенники узнают все коды, которые приходят на чужой телефон, графические пароли и пароли от личных кабинетов банков. В итоге получают доступ к приложениям финансовых организаций, оформляют займы, переводят сбережения на свои счета, — объяснили в МВД по Башкирии.
Работа обошлась дорого
Нередко аферисты пользуются желанием жертвы получить «легкие деньги» и предлагают «удаленную работу» на электронных площадках по продаже товаров.
— Одна из относительно новых и популярных схем мошенничества, которая распространяется по мессенджерам, — предложение ставить поощрительные отметки («лайки») за вознаграждение. Для этого сначала у кандидатов требуют приобрести лот. Чем выше его стоимость, тем больше будет плата. Это своего рода финансовая пирамида, которая рушится буквально за несколько дней, — рассказывает замдиректора фонда «За права заемщиков», куратор проекта по борьбе с мошенниками «Мошеловка.рф» Алла Храпунова.
Еще один вариант этой мошеннической схемы — работа по выкупу товаров на электронной площадке. Кандидатам обещают вернуть потраченную сумму с процентами. Жертвами данной схемы стали трое уфимцев. Они заплатили за товары от 99 тыс. до более 200 тыс. рублей, но в итоге остались ни с чем.
Еще меньше повезло 25-летней уфимке, попавшей в сети тех же мошенников. Она оформила кредит на 505 тыс. рублей. Ни дохода, ни возврата денег девушка так и не дождалась, а ее «куратор» просто пропал. Уголовные дела по всем этим случаям завели, но пока найти мошенников не удалось.
По словам Аллы Храпуновой, желанием людей подзаработать пользуются и лжеброкеры. Они нередко предлагают вакансию «аналитика» своим будущим жертвам, а потом убеждают в исключительном таланте и везении и уговаривают оформить кредит для «игры на бирже». Поэтому эксперт советует быть очень осторожным при выборе работодателя.
Положите трубку
По данным регионального МВД, в Башкирии ежедневно регистрируется около 25 фактов преступлений в сфере IT, а сумма ущерба составляет в среднем около 6,5 млн рублей в сутки. Чаще всего обманутыми оказываются граждане в возрасте 30−49 и старше 60 лет.
При этом количество киберпреступлений с каждым годом увеличивается. Так, в прошлом году показатель вырос на 53%. И, как предполагают представители правоохранительных органов, тенденция, скорее всего, продолжится.
По словам замминистра МВД по Башкирии Евгения Полтавца, 95% потерпевших признались, что слышали о мошенничествах и знали о популярных схемах, но в момент общения с преступниками как будто случалось помутнение сознания. Поэтому главная рекомендация от полицейских — не вступать в разговоры с незнакомцами.
— Услышали, что звонит представитель банка, какой-то структуры или еще что-то похожее, — завершайте разговор. Желательно вообще не отвечать на звонки с неизвестных номеров. Пусть они будут пропущенными. Объясняйте и напоминайте об этом постоянно пожилым родственникам, знакомым и детям, — посоветовал Евгений Полтавец.
Между тем
Сегодня довольно популярная схема обмана — звонки от фальшивых сотовых операторов, которые предлагают продлить «просроченную» сим-карту или договор на обслуживание. Хотя и то, и другое на самом деле — бессрочные. Но знают об этом не все, чем и пользуются мошенники, пытаясь выяснить конфиденциальные данные и одноразовые коды для установления переадресации СМС на свой номер и получения в дальнейшем доступа к финансовым сервисам своих жертв.
49-летняя жительница Белорецка поверила, что срок действия сим-карты истек, а ее банковские счета из-за этого стали незащищенными и она может потерять деньги. Женщина сразу согласилась на предложение фальшивого оператора перевести средства на якобы «безопасный счет», в итоге отдала преступникам 82 тыс. рублей.
— Фальшивые операторы всячески пытаются вызвать доверие жертвы, называя паспортные данные, озвучивая, какие услуги подключены к номеру телефона, обещая скидки на дальнейшую абонентскую плату по тарифу. Говорят мягко и с участием, без давления, — отметила Алла Храпунова.
По ее словам, получив такой звонок, лучше всего сразу прервать разговор и позвонить в службу поддержки компании по номеру, указанному на официальном сайте.
В тему
Полиция советует быть осторожнее также при совершении покупок в интернет-магазинах и оплате по системе безопасных платежей (СБП). Недавно появилась новая схема обмана, когда под видом сотрудников интернет-магазинов покупателю звонят или пишут аферисты. Они якобы подтверждают наличие товара и предлагают скидку при оплате по QR-коду через СБП. Только вот деньги в итоге поступают мошенникам.