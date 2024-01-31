Хабаровчанин украл 54 пачки кофе, чтобы продать прохожим

«В июле прошлого года обвиняемый из продуктового гипермаркета похитил 54 пачки кофе общей стоимостью около 10 тысяч рублей. В августе он похитил из промышленного магазина четыре флакона духов стоимостью 22 тысячи рублей. За месяц им было совершено восемь краж из торговых точек на общую сумму около 50 тысяч рублей», — рассказали в полиции.