Хабаровчанин украл 54 пачки кофе, чтобы продать прохожим

В Хабаровске будут судить местного жителя, который похищал из магазинов духи и кофе. Украденные товары он продавал прохожим, сообщает пресс-служба краевого УМВД.
Серия краж произошла с июля по август 2023 года в Индустриальном районе. 34-летний злоумышленник под видом покупателя заходил как в обычные супермаркеты, так и в специализированные торговые точки и даже зоомагазины. Оттуда он воровал продукты, которые продавал на улице случайным прохожим.
«В июле прошлого года обвиняемый из продуктового гипермаркета похитил 54 пачки кофе общей стоимостью около 10 тысяч рублей. В августе он похитил из промышленного магазина четыре флакона духов стоимостью 22 тысячи рублей. За месяц им было совершено восемь краж из торговых точек на общую сумму около 50 тысяч рублей», — рассказали в полиции.
Небольшие суммы, полученные с перепродажи награбленного, «кофейный вор» тратил по своему усмотрению. Как отметили в МВД, ранее хабаровчанин уже привлекался за кражи и угоны, а также отбывал срок в тюрьме. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы по новому уголовному делу, которое накануне закончили расследовать.