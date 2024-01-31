В Краснодаре рано утром сгорел двухэтажный дом с мансардой

В Краснодаре утром 31 января произошел пожар.
Возгорание было замечено на территории СНТ Криница в станице Елизаветинской. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, информация об охватившем здание пламени поступила спасателям около 5 часов утра.
Уже в 05:28 первые подразделения были на месте происшествия. Пожарные установили, что возгорание случилось в двухэтажном частном доме с мансардой. К 6 часам утра огонь был локализован на 120 квадратных метрах.
«В 06:30 ликвидация открытого горения. В 07:09 полная ликвидация пожара на площади 120 м2», — уточнили в ведомстве. Тушением здания занимались 12 спасателей с 4 единицами техники. Ранее «НК» писала, что в Сеть выложили видео полыхающего Дома культуры под Краснодаром. Пожар случился в станице Новотитаровской.