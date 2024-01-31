Два человека погибли в результате ДТП в Жабинковском районе

Инцидент случился около 5:30 на 120 км автодороги Р-85 Слоним — Высокое. Лобовое столкновение легкового автомобиля Citroën и грузового автомобиля Mercedes произошло возле деревни Полевая Речица.
В результате ДТП погибли 34-летний водитель и 31-летний пассажир легковушки.
На месте аварии работают инспекторы ГАИ и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
В МВД предупредили, что движение на данном участке дороги ограничено. Водителей попросили выбирать альтернативные маршруты объезда.
Напомним, что недавно также в Брестской области произошло смертельное ДТП — лоб в лоб столкнулись автомобиль Volkswagen с большегрузом MAN. От полученных травм 54-летняя пассажир легкового авто погибла на месте. Водитель — 56-летний мужчина и 24-летний сын пары получили травмы.