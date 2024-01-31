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Два человека погибли в результате ДТП в Жабинковском районе

МИНСК, 31 янв — Sputnik. Смертельная авария произошла в ночь на среду в Жабинковском районе, об этом сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
Источник: Sputnik.by

Инцидент случился около 5:30 на 120 км автодороги Р-85 Слоним — Высокое. Лобовое столкновение легкового автомобиля Citroën и грузового автомобиля Mercedes произошло возле деревни Полевая Речица.

В результате ДТП погибли 34-летний водитель и 31-летний пассажир легковушки.

На месте аварии работают инспекторы ГАИ и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

В МВД предупредили, что движение на данном участке дороги ограничено. Водителей попросили выбирать альтернативные маршруты объезда.

Напомним, что недавно также в Брестской области произошло смертельное ДТП — лоб в лоб столкнулись автомобиль Volkswagen с большегрузом MAN. От полученных травм 54-летняя пассажир легкового авто погибла на месте. Водитель — 56-летний мужчина и 24-летний сын пары получили травмы.