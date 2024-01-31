Два человека погибли в результате ДТП в Жабинковском районе

Напомним, что недавно также в Брестской области произошло смертельное ДТП — лоб в лоб столкнулись автомобиль Volkswagen с большегрузом MAN. От полученных травм 54-летняя пассажир легкового авто погибла на месте. Водитель — 56-летний мужчина и 24-летний сын пары получили травмы.