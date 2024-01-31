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В Красноярске осудили любителей расплачиваться фальшивками

Жители Красноярска обзавелись дорогими телефонами на фальшивые деньги.
В Красноярске осудили любителей расплачиваться фальшивками
Источник: ГУ МВД

В Красноярске отправятся в колонию приятели, которые расплатились за дорогие мобильники фальшивыми деньгами.

Пока эта история дошла до суда, прошло два года. К красноярским полицейским обратились за помощью горожане, которые продали с помощью сайта объявлений два сотовых телефона. Позже продавцы увидели, что за товар с ними рассчитались поддельными деньгами.

Покупателей нашли быстро. Ими оказались ранее судимые молодые люди 1993 и 2000 годов рождения. Оказалось, они приобрели через интернет 40 пятитысячных фальшивых купюр. За фальшивки они заплатили сто тысяч рублей, а забрали их в Москве.

Вернувшись в Красноярск, мужчины пустили фальшивые деньги в дело. Сначала они купили два телефона с рук, а затем сдали их в ломбард уже в Ачинске, чтобы замести следы. За них они получили 110 тысяч рублей уже настоящими деньгами. Позже оперативники изъяли мобильники из торговой точки и вернули владельцам.

Было заведено уголовное. В итоге суд принял решение отправить любителей расплачиваться фальшивками в колонию: один из приятелей проведет в ней два года и восемь месяцев, а другой — на полгода меньше, в зависимости от степени их вины.