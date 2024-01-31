В Красноярске осудили любителей расплачиваться фальшивками

Вернувшись в Красноярск, мужчины пустили фальшивые деньги в дело. Сначала они купили два телефона с рук, а затем сдали их в ломбард уже в Ачинске, чтобы замести следы. За них они получили 110 тысяч рублей уже настоящими деньгами. Позже оперативники изъяли мобильники из торговой точки и вернули владельцам.