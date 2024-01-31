Доставили на вертолете: врачи Владивостока спасают девочку из Находки, потерявшую родителей в ДТП

Выжившая школьница несколько дней была под присмотром врачей в больнице Находки. До сих пор она находится в тяжелом состоянии, поэтому медики приняли решение отправить ее на лечение во Владивосток. Врачи борются за ее жизнь. Она единственный ребенок в семье.