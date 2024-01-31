Доставили на вертолете: врачи Владивостока спасают девочку из Находки, потерявшую родителей в ДТП

В пресс-службе Минздрава редакции рассказали, что восьмилетнюю девочку из Находки, пострадавшую в смертельном ДТП, доставили во Владивостокскую клиническую больницу № 2 на санитарном вертолете. Ребенка сопровождала бригада врачей территориального центра медицины катастроф, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Тем временем предполагаемого виновника смертельного ДТП в Находке, из-за которого девочка стала сиротой, заключили под стражу на два месяца.
Выжившая школьница несколько дней была под присмотром врачей в больнице Находки. До сих пор она находится в тяжелом состоянии, поэтому медики приняли решение отправить ее на лечение во Владивосток. Врачи борются за ее жизнь. Она единственный ребенок в семье.
Напомним, что авария, унесшая жизни семейной пары, произошла в Находке 28 января. Водитель Toyota Mark II не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, снеся на своем пути Toyota Belta, а ее отбросило в Nissan Note. Родители 8-летнего ребенка погибли. Девочку, рулевого Toyota Mark II и пассажирку Nissan Note госпитализировали.