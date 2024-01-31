В Школе дизайна «Точка» сработала тревога о вооруженном нападении

Также через четыре минуты после получения сигнала в учебное заведение прибыли два наряда вневедомственной охраны Росгвардии, которые отработали по алгоритму. Угрозы жизни и здоровью ученикам и педагогам нет. В школе восстановлен учебный процесс. Проводится служебная проверка относительно действий охраны.