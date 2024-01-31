В Казани глыба снега раздавила авто

Ранее мы писали, что в Казани два ТСЖ оказались втянуты в противостояние из-за давних разногласий, которые недавно обострились из-за необычной ситуации. Суть конфликта заключается в том, что жители одного ТСЖ, возглавляемого их председателем, собрали и перенесли снег с своей территории на территорию соседнего ТСЖ, тем самым заблокировав им пожарный проезд.