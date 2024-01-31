Фейковый аккаунт от имени воронежского замминистра создали мошенники

Жителей Воронежской области предупредили о появлении очередного фейкового аккаунта высокопоставленного чиновника. Аферисты делают рассылку сообщений от имени первого заместителя министра физкультуры и спорта Максима Шляхты. Об этом рассказали в ведомстве 30 января.
Там пояснили, что фальшивый аккаунт чиновника появился в телеграме. С него жулики принялись делать сообщения сомнительного содержания, связанные с региональным спортом.
Подозрительные аккаунты лучше всего блокировать.
Накануне воронежцев предупредили о мошенниках, притворяющихся единороссами и предлагающих пройти опрос по поводу выборов. Кроме того, аферисты уже создавали фейковые аккаунты министра лесного хозяйства области Вячеслава Оробинского и главы администрации Острогожского района Сергея Хорошилова.