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Фейковый аккаунт от имени воронежского замминистра создали мошенники

Аферисты делают запросы о деньгах и информации.
Источник: Комсомольская правда

Жителей Воронежской области предупредили о появлении очередного фейкового аккаунта высокопоставленного чиновника. Аферисты делают рассылку сообщений от имени первого заместителя министра физкультуры и спорта Максима Шляхты. Об этом рассказали в ведомстве 30 января.

Там пояснили, что фальшивый аккаунт чиновника появился в телеграме. С него жулики принялись делать сообщения сомнительного содержания, связанные с региональным спортом.

Граждан попросили не реагировать на сообщения, которые поступают якобы от имени Максима Шляхты. Не отвечать на запросы о деньгах либо о какой-либо информации.

Подозрительные аккаунты лучше всего блокировать.

Накануне воронежцев предупредили о мошенниках, притворяющихся единороссами и предлагающих пройти опрос по поводу выборов. Кроме того, аферисты уже создавали фейковые аккаунты министра лесного хозяйства области Вячеслава Оробинского и главы администрации Острогожского района Сергея Хорошилова.