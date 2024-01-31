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Последними подробностями дела Бишимбаева поделился глава МВД

Сегодня, 31 января 2024 года, министр внутренних дел РК Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса поделился последними подробностями уголовного дела по обвинению экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева в жестоком убийстве, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Источник: gov.kz

Журналисты поинтересовались, когда дело направят в суд.

«Дело завершено. Сейчас идет ознакомление. После этого направим в суд».

ответил Ержан Саденов.

Также у главы МВД спросили, из скольки томов состоит дело.

«Это не имеет значения. Полностью, на наш взгляд, следствие окончено».

сказал Ержан Саденов.

На вопрос представителей СМИ, в закрытом ли режиме будет проходить суд, министр внутренних дел отметил: «Эти вопросы не ко мне, к суду».

9 ноября 2023 года стало известно, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Куандыка Бишимбаева завершено. 11 января в столичном суде сообщили, что ему продлили арест до 9 марта.

Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо «Убийства, совершенного с особой жестокостью», вменяют еще и «Истязание».