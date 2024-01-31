Актера Кирилла Канахина будут судить за участие в СВО на стороне Украины

По версии следствия, Кирилл Канахин вступил в запрещенную организацию не позднее августа 2022 года. Он получил от ее руководства военную форму, тактическую экипировку, знаки отличия, огнестрельное оружие, взрывные устройства и боеприпасы. В РДК также прошел специальную подготовку, после чего принял участие на стороне Украины в боевых действиях против российской армии на херсонском направлении.