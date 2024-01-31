Актера Кирилла Канахина будут судить за участие в СВО на стороне Украины

По версии следствия, Кирилл Канахин вступил в запрещенную организацию не позднее августа 2022 года. Он получил от ее руководства военную форму, тактическую экипировку, знаки отличия, огнестрельное оружие, взрывные устройства и боеприпасы. В РДК также прошел специальную подготовку, после чего принял участие на стороне Украины в боевых действиях против российской армии на херсонском направлении.
Канахина заочно обвиняют в госизмене в форме перехода на сторону противника (ст. 275 УК), по ст. 205.3 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (прохождение обучения для осуществления террористической деятельности и участие в террористическом сообществе), по п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (совершение террористического акта, повлекшего смерть человека, а также незаконное приобретение и перевозка взрывных устройств и оружия, совершенное группой лиц).
Кирилл Канахин окончил актерский факультет Театрального училища имени Щепкина. Работал в московском Театре Луны, играл преимущественно роли второго плана. Снимался в сериалах «Глухарь», «Участковый», «Чужие крылья». Преподавал йогу в Санкт-Петербурге.