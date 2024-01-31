ПВО уничтожила беспилотник в Псковской области: что известно на данный момент

Беспилотник заметили над Псковской областью ночью 31 января. Дежурные средства ПВО уничтожили украинский летательный аппарат. К счастью, в происшествии никто не пострадал. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Минобороны России.
— В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении ведомства.
Известно, что беспилотники в регионе были замечены до этого в августе. Летательный аппарат появился там с целью атаки аэропорта в Пскове. В итоге загорелись самолеты.
Напомним, в ночь на 31 января в аэропорту Пулково вводили план «Ковер». Он действовал всего лишь чуть больше часа — с 03:53 до 05:11. Сейчас авиагавань работает в штатном режиме — на прилет и на вылет. Это были только временные ограничения.