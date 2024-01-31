ПВО уничтожила беспилотник в Псковской области: что известно на данный момент

Напомним, в ночь на 31 января в аэропорту Пулково вводили план «Ковер». Он действовал всего лишь чуть больше часа — с 03:53 до 05:11. Сейчас авиагавань работает в штатном режиме — на прилет и на вылет. Это были только временные ограничения.