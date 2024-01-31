Пять автомобилей горели в Иркутской области за сутки

За прошедшие сутки 30 января в Приангарье зарегистрировано 14 пожаров. Пять возгораний произошли в жилье, также горели пять автомобилей: в Иркутске, в посёлке Тайтурка Усольского района, в селе Оёк Иркутского района. Кроме этого, пожар вспыхнул в деревянном гараже с двумя авто в посёлке Новая Игирма Нижнеилимского района, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
Причинами пожаров в 10 случаях стало короткое замыкание, все пожары на автотранспорте связаны с электротехникой. Дознаватели МЧС приводят статистику: с приходом морозов возгорания автомобилей и гаражей учащаются и регистрируются каждый день. Как правило, их причной становится нарушение правил пожарной безопасности при обогреве автомобиля или гаража.
Напомним, что отечественный грузовик ГАЗ «Соболь» вспыхнул из-за короткого замыкания на улице Пушкина в Тайшете 29 января. Автомобиль сгорел полностью.