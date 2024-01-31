Пять автомобилей горели в Иркутской области за сутки

За прошедшие сутки 30 января в Приангарье зарегистрировано 14 пожаров. Пять возгораний произошли в жилье, также горели пять автомобилей: в Иркутске, в посёлке Тайтурка Усольского района, в селе Оёк Иркутского района. Кроме этого, пожар вспыхнул в деревянном гараже с двумя авто в посёлке Новая Игирма Нижнеилимского района, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.