«Дайте правовую оценку»: Дмитрий Демешин потребовал проверить работу чиновников, отвечавших за дамбу в уссурийских «Семи ветрах»

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин потребовал дать правовую оценке работы чиновников, которые отвечали за строительство дамбы в уссурийском микрорайоне «Семь ветров», прорванной во время тайфуна в августе 2023 года. Кроме того, он обратил внимание на необходимость создания механизма переселения жителей Приморья, чьи дома находятся в зонах затопления. Эти заявления он сделал во время расширенного заседания коллегии краевой прокуратуры по итогам работы в 2023 году, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Как отметил замгенпрокурора, защищающая микрорайон «Семь ветров» дамба до сих пор не построена и не сдана.
«Разберитесь с уголовным делом, дайте правовую оценку действиям в том числе не только подрядчика, но и чиновников, которые несли ответственность за своевременную сдачу этого объекта, который обеспечивает безопасность крупнейшего после Владивостока города Приморья», — потребовал Дмитрий Демешин.
По его словам, также не проработан механизм переселения людей из зон затопления и предоставления им жилищных кредитов.
«Вопрос сложный, бюджетоемкий, но начинать его надо», — подчеркнул заместитель генпрокурора.
Как выяснилось позднее, подрядчик, который должен был построить к лету 2023 года защищающую микрорайон дамбу, не успел установить к моменту начала паводка шлюз-регулятор и просто засыпал это место неплотным грунтом, который прорвала вода. Кроме того, все тело дамбы оказалось ниже запланированной высоты.
Уже через два дня после затопления на подрядчика завели уголовные дела о халатности и нарушении правил безопасности при проведении работ, а позднее — два дело о мошенничестве. А 19 сентября в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий заподозрили директора и заместителя по строительству МКУ «Служба единого заказчика — застройщика Уссурийского городского округа», которых отправили под домашний арест.
Позднее организацию-подрядчика оштрафовали на девять миллионов рублей за нарушение сроков работ. А ее сбежавшего директора нашли и вернули в Приморье аж из Самарской области.