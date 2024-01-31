«Дайте правовую оценку»: Дмитрий Демешин потребовал проверить работу чиновников, отвечавших за дамбу в уссурийских «Семи ветрах»

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин потребовал дать правовую оценке работы чиновников, которые отвечали за строительство дамбы в уссурийском микрорайоне «Семь ветров», прорванной во время тайфуна в августе 2023 года. Кроме того, он обратил внимание на необходимость создания механизма переселения жителей Приморья, чьи дома находятся в зонах затопления. Эти заявления он сделал во время расширенного заседания коллегии краевой прокуратуры по итогам работы в 2023 году, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».