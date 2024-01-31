В Башкирии 16-летнего подростка осудили за убийство девушки

Как уточнили в региональном СК, заявление о пропавшей девушке поступило в полицию 10 августа 2023 года от ее тети, жительницы села Галиахметово. Племянница приехала к ней на каникулы, а 9 августа ушла на прогулку с друзьями и больше не вернулась. После нескольких дней поисков тело девочки с явными признаками насильственной смерти нашли в трех километрах от села Галиахметово, а потом эксперты обнаружили и фрагменты деталей отечественной машины. Вскоре нашелся автомобиль со схожими повреждениями «ВАЗ 21114», и оперативники установили подозреваемого — 16-летнего водителя, которого последний раз видели с убитой. Юноша признался в совершенном преступлении.