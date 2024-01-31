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В Прикамье жителей напугал пожар на предприятии «Губахинский кокс»

В МЧС сообщили, что происходит штатная ситуация.
Источник: Аргументы и факты

Жителей Пермского края напугал пожар на предприятии «Губахинский кокс».

Сообщения о том, что предприятие горит, стали появляться в соцсетях 31 января. Пламя над «Губахинским коксом» было хорошо видно с горнолыжной базы в Губахе. Местных жителей встревожили появившиеся в сети сообщения и видеозаписи.

В МЧС по Пермскому краю сообщили, что сообщений о пожаре в Губахе не поступало.

«Пожарно-спасательные подразделения не реагировали. На предприятии происходил технологический процесс», — пояснили в региональном МЧС.

МЧС