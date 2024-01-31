В Волжском лихач на Hyundai сбил выбежавшего на дорогу пенсионера

За минувшие сутки на трассах Волгоградской области произошло два ДТП с пострадавшими. В одной из аварий травмы получил 89-летний пешеход. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в 18.30 часов на улице Ленина мужчина вышел на дорогу в неположенном месте и попал под колеса иномарки.
— 29-летний водитель, управляя автомобилем «Хендэ», напротив дома № 235/2А совершил наезд на 89-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в не установленном месте, — уточнили в полиции региона.
Пожилого мужчину госпитализировали, ему оказывается необходимая помощь. Водителей и пешеходов призывают соблюдать ПДД.