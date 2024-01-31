Пулково вернулся к штатной работе после временных ограничений

С. -ПЕТЕРБУРГ. 31 янв — РИА Новости. Временные ограничения вводились в ночь на среду в петербургском аэропорту «Пулково», сейчас он работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, управляет аэропортом).
«Сейчас аэропорт работает штатно. Временные ограничения вводились с 03.53 до 05.11 мск», — сообщил собеседник агентства, не уточнив подробностей.
Информацией профильных служб о причинах введения ограничений РИА Новости пока не располагает.