Пулково вернулся к штатной работе после временных ограничений

С. -ПЕТЕРБУРГ. 31 янв — РИА Новости. Временные ограничения вводились в ночь на среду в петербургском аэропорту «Пулково», сейчас он работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, управляет аэропортом).