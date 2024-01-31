На СВО после Нового года погиб рядовой Роман Мырзин из Пермского края

Рядовой Роман Мырзин из Пермского края погиб на СВО после Нового года.
О гибели бойца сообщает администрация Чердынского округа, откуда был родом Роман.
«С болью и горечью сообщаем, что при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции в Донецкой народной республики геройски погиб наш земляк, рядовой контрактной службы Мырзин Роман Михайлович», — говорится в сообщении властей.
Военнослужащий погиб вскоре после Нового года — 5 января 2024 года, уточняет глава Чердынского округа Анна Ботагова.
Прощание с погибшим в СВО Романом Мырзиным прошло 31 января. Его похоронили в Чердыни.