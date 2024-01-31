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На СВО после Нового года погиб рядовой Роман Мырзин из Пермского края

Его похоронили в Чердыни 31 января.
Источник: администрация Чердынского городского округа

Рядовой Роман Мырзин из Пермского края погиб на СВО после Нового года.

О гибели бойца сообщает администрация Чердынского округа, откуда был родом Роман.

«С болью и горечью сообщаем, что при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции в Донецкой народной республики геройски погиб наш земляк, рядовой контрактной службы Мырзин Роман Михайлович», — говорится в сообщении властей.

Военнослужащий погиб вскоре после Нового года — 5 января 2024 года, уточняет глава Чердынского округа Анна Ботагова.

Прощание с погибшим в СВО Романом Мырзиным прошло 31 января. Его похоронили в Чердыни.