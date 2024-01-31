Тонущую женщину спасли из реки полицейские Шымкента

Происшествие произошло вчера во второй половине дня. Прыгнувшую с моста в воду женщину заметил случайный очевидец и сообщил в полицию. На место незамедлительно прибыл патрульный автоэкипаж. Инспектор Нурислам Кудайберген бросился на спасение тонувшей. Полицейский схватил ее за одежду и с помощью напарников вытащил на берег.
— Медлить времени у нас не было. Увидев гражданку, я сразу же бросился за ней, и даже не почувствовал, насколько холодная вода. А вытащить женщину на сушу удалось не без помощи моих коллег. Это не подвиг, это мой долг. Ведь человеческая жизнь стоит того, чтобы рисковать.
Женщина не пострадала. Ее передали медикам. Выяснилось, что на такой шаг она пошла в нетрезвом состоянии.