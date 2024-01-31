Тонущую женщину спасли из реки полицейские Шымкента

— Медлить времени у нас не было. Увидев гражданку, я сразу же бросился за ней, и даже не почувствовал, насколько холодная вода. А вытащить женщину на сушу удалось не без помощи моих коллег. Это не подвиг, это мой долг. Ведь человеческая жизнь стоит того, чтобы рисковать.