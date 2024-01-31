СК возбудил уголовное дело после избиения подростка на западе Москвы

По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1985 года рождения. «В настоящее время с ним продолжается проведение следственных действий, в ходе допроса фигурант признал вину и раскаялся в содеянном», — добавили в пресс-службе. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.