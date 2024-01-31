СК возбудил уголовное дело после избиения подростка на западе Москвы

«Солнцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — сказали в пресс-службе.
По данным следствия, 28 января у дома на Домостроительной улице мужчина несколько раз ударил несовершеннолетнего руками и ногами по голове. Подросток был госпитализирован в больницу.
По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1985 года рождения. «В настоящее время с ним продолжается проведение следственных действий, в ходе допроса фигурант признал вину и раскаялся в содеянном», — добавили в пресс-службе. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.