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СК возбудил уголовное дело после избиения подростка на западе Москвы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью после избиения подростка на Домостроительной улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

«Солнцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — сказали в пресс-службе.

По данным следствия, 28 января у дома на Домостроительной улице мужчина несколько раз ударил несовершеннолетнего руками и ногами по голове. Подросток был госпитализирован в больницу.

По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1985 года рождения. «В настоящее время с ним продолжается проведение следственных действий, в ходе допроса фигурант признал вину и раскаялся в содеянном», — добавили в пресс-службе. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.