Экс-глава одного из районов Кубани стал жертвой нападения неизвестных

Утром мужчина отправился на работу, и когда в обед он не приехал домой, жена забила тревогу. На помощь пришли коллеги бывшего управленца, которые и нашли его связанным в доме, из которого мужчина с семьей съехал несколько недель назад. Он ездил туда проверять котлы каждый день.
Известно, что в доме его встретили трое в черной одежде, которые связали мужчину и стали требовать крупную сумму денег. Поняв, что при нем денег нет, они его связали и оставили в доме.
«В ОМВД России по Новопокровскому району возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 162 УК РФ. Сейчас проводятся мероприятия по установлению личностей и задержанию злоумышленников», — прокомментировали kuban.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.