Экс-глава одного из районов Кубани стал жертвой нападения неизвестных

Утром мужчина отправился на работу, и когда в обед он не приехал домой, жена забила тревогу. На помощь пришли коллеги бывшего управленца, которые и нашли его связанным в доме, из которого мужчина с семьей съехал несколько недель назад. Он ездил туда проверять котлы каждый день.