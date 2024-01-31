В калининградскую гимназию пришло анонимное сообщение о минировании

В гимназию № 1 Калининграда пришло анонимное сообщение о минировании. Об этом «Клопс» рассказали источники в экстренных службах региона.
В 8:45 среды, 31 января, письмо с угрозами прислали на электронную почту учебного заведения на ул. Кропоткина, 10. В тексте есть такие слова: «Я давно вас всех ненавидел, отомщу за буллинг». На место выезжали сотрудники МЧС, проводится проверка.
В гимназии комментировать ситуацию отказались. Проводилась ли эвакуация детей, неизвестно. Оперативно получить комментарии в пресс-службе администрации Калининграда не удалось.