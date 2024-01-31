В Челябинской области бывшему главе района отменили приговор по делу о взятке

Напомним, в июле прошлого года Виктору Чистякову назначили восемь лет колонии строгого режима со штрафом в размере 2,4 миллиона рублей. Суд установил, что экс-чиновник получил взятку в размере 800 тысяч рублей за незаконное содействие в приёме и оплате работ по строительству объектов водоочистки и обеззараживания воды, проведённых с нарушением строительных норм.