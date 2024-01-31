По ее словам, всего от военнослужащих, граждан, подлежащих призыву на военную службу и их родственников поступило 2 тыс. 818 обращений и сообщений. В том числе 310 человек пожаловались на проблемы с получением денежного довольствия за ранение, единовременных выплат при заключении контракта о прохождении военной службы, отметила Сария Сабурская.
Как сообщал «Ъ-Казань», в Татарстане в 2023 году было заключено более 9 тыс. контрактов с военнослужащими.
Подробнее о жалобах бойцов СВО — в материале «Ъ-Казань» «Уполномоченному пишут с передовой».
Полина Петрова, «Ъ-Казань».
Восьмерых участников СВО из Татарстана вернули из плена
Восьмерых татарстанских военнослужащих удалось включить в списки обмена пленными и вернуть на родину при содействии федерального омбудсмена, сообщила уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская на расширенном заседании экспертного совета.
По ее словам, всего от военнослужащих, граждан, подлежащих призыву на военную службу и их родственников поступило 2 тыс. 818 обращений и сообщений. В том числе 310 человек пожаловались на проблемы с получением денежного довольствия за ранение, единовременных выплат при заключении контракта о прохождении военной службы, отметила Сария Сабурская.