Восьмерых участников СВО из Татарстана вернули из плена

По ее словам, всего от военнослужащих, граждан, подлежащих призыву на военную службу и их родственников поступило 2 тыс. 818 обращений и сообщений. В том числе 310 человек пожаловались на проблемы с получением денежного довольствия за ранение, единовременных выплат при заключении контракта о прохождении военной службы, отметила Сария Сабурская.



Как сообщал «Ъ-Казань», в Татарстане в 2023 году было заключено более 9 тыс. контрактов с военнослужащими.



Подробнее о жалобах бойцов СВО — в материале «Ъ-Казань» «Уполномоченному пишут с передовой».



Полина Петрова, «Ъ-Казань».