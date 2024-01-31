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В Ташкенте часть автобуса-гармошки съехала с обочины дороги — видео

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Учтепинском районе.
Источник: Uznews

31 января примерно в 08:30 в Учтепинском районе столицы произошло ДТП с участием автобуса-гармошки. Об этом сообщает пресс-служба транспортной компании.

Сообщается, что на фоне обильных осадков задняя часть автобуса-гармошки съехала с обочины дороги.

ДТП произошло в момент, когда автобус, курсирующий по маршруту № 11, выезжал из автопарка.
Отмечается, что в момент происшествия в салоне автобуса пассажиров не было.

В результате инцидента никто не пострадал.

Упавший автобус оперативно был поднят со склона с помощью грузового автомобиля и возвращен на маршрут.