В Ташкенте часть автобуса-гармошки съехала с обочины дороги — видео

31 января примерно в 08:30 в Учтепинском районе столицы произошло ДТП с участием автобуса-гармошки. Об этом сообщает пресс-служба транспортной компании.
Сообщается, что на фоне обильных осадков задняя часть автобуса-гармошки съехала с обочины дороги.
ДТП произошло в момент, когда автобус, курсирующий по маршруту № 11, выезжал из автопарка.
Отмечается, что в момент происшествия в салоне автобуса пассажиров не было.
В результате инцидента никто не пострадал.
Упавший автобус оперативно был поднят со склона с помощью грузового автомобиля и возвращен на маршрут.