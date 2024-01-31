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В Свердловской области образовалась пробка из-за опрокинувшегося грузовика

ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Тюмень.
Источник: ГИБДД по Свердловской области

На трассе в Свердловской области образовалась крупная пробка. Причиной тому стал опрокинувшийся грузовик. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

— Госавтоинспекция Свердловской области информирует автомобилистов о временном затруднении движения транспорта с 128 по 132 километр трассы Екатеринбург-Тюмень Камышловского района в направлении Тюмени в связи с ДТП, — рассказали в ГИБДД.

Отмечается, что в аварии никто не пострадал. На данный момент на месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение транспорта на участке организовано по одной полосе. Автоинспекторы помогают автомобилистам в проезде.

Ранее, утром 31 января, На Полевском тракте произошло серьезное ДТП. При лобовом столкновении пострадали два человека. Они получили травмы разной степени тяжести.