В Свердловской области образовалась пробка из-за опрокинувшегося грузовика

На трассе в Свердловской области образовалась крупная пробка. Причиной тому стал опрокинувшийся грузовик. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
— Госавтоинспекция Свердловской области информирует автомобилистов о временном затруднении движения транспорта с 128 по 132 километр трассы Екатеринбург-Тюмень Камышловского района в направлении Тюмени в связи с ДТП, — рассказали в ГИБДД.
Отмечается, что в аварии никто не пострадал. На данный момент на месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение транспорта на участке организовано по одной полосе. Автоинспекторы помогают автомобилистам в проезде.
Ранее, утром 31 января, На Полевском тракте произошло серьезное ДТП. При лобовом столкновении пострадали два человека. Они получили травмы разной степени тяжести.