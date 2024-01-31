В Татарстане приостановили списание долгов с бойцов СВО, рассказал глава УФССП по РТ Анвар Закиров.
За прошедший год было приостановлено взыскание 900 миллионов рублей долгов в рамках исполнительных производств, возбужденных в отношении участников СВО. «В прошлом году наши судебные приставы сумели приостановить восстановление задолженностей по исполнительным производствам, касающихся участников нашего судебного участка, на общую сумму в 900 миллионов рублей», — прокомментировал глава ведомства.
Напомним, 9 тысяч человек подписали контракты через военкоматы Татарстана в 2023 году.