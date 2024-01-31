Житель Акмолинской области пытался продать почку за 8 млн тенге

Как сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области 31 января, полиция задержала местного жителя за попытку продать через интернет собственную почку. Мужчина предлагал пользователям Сети купить у него орган за 18 тысяч долларов (8 млн 84 тыс. тенге по текущему курсу), при этом об операции должен был договориться покупатель.