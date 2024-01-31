Чудовищное преступление в Молдове: Молодой человек обезглавил свою мать, женщина умерла в страшных муках

Женщина умерла в страшных муках после того, как ее убил собственный сын в результате ссоры. Убийство произошло вчера вечером, около 21:28, в населенном пункте Мэркэуць Дубоссарского района.
Речь идет о 33-летнем человеке, который вчера был выписан из психиатрической больницы, куда он был помещен с диагнозом «шизофрения», но был отправлен домой на амбулаторное лечение.
Мужчину привезла в родительский дом сестра. А около 19.00 между ним и 63-летней матерью произошла ссора, которая переросла в ужасающее убийство. Женщина припомнила сыну, что он убил родного отца. Тот схватил казан и ударил им мать по голове.
«Она потеряла сознание, а он затем взял ножницы для обрезки винограда и обезглавил мать. Спустя примерно два часа с момента совершения преступления он позвонил в полицию и сдался властям», — сказал собеседник PulsMedia.md.
Открыто уголовное дело. Мужчину вероятнее всего снова поместят в психиатрическую лечебницу.