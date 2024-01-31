Пожарные спасли женщину и предотвратили взрыв под Воронежем

В Новоусманском районе Воронежской области 30 января пожарные вынесли из загоревшегося металлического павильона 40-литровый газовый баллон, не допустив взрыва. Эвакуирована женщина. Пострадавшая госпитализирована в Воронежскую областную клиническую больницу № 1. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в среду, 31 января.