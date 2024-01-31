Прокурор запросил для бывшего челябинского депутата 7 лет колонии

По версии обвинения, в марте 2022 года он передал взятку в размере 50 тыс. рублей должностному лицу территориального отдела «Шершневское лесничество» (ГКУ «Челябинсклес») за отражение в актах осмотра территории лесных участков заведомо недостоверных сведений — об отсутствии там капитальных сооружений и соответствии условий использования земельных участков договорам аренды.