Прокурор запросил для бывшего челябинского депутата 7 лет колонии

Напомним, речь идет про Вячеслава Ершова. Сегодня, 31 января, в Центральном райсуде состоялись прения сторон. Депутат обвиняется по части 3 статьи 291 (дача взятки), части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).
По версии обвинения, в марте 2022 года он передал взятку в размере 50 тыс. рублей должностному лицу территориального отдела «Шершневское лесничество» (ГКУ «Челябинсклес») за отражение в актах осмотра территории лесных участков заведомо недостоверных сведений — об отсутствии там капитальных сооружений и соответствии условий использования земельных участков договорам аренды.
Кроме того, в ходе обыска в квартире Ершова изъяты пять боевых винтовочных патронов, которые он хранил незаконно.
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.
«Государственный обвинитель в прениях ориентировал суд на назначение наказания в виде семи лет лишения свободы со штрафом 1 млн рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — прокомментировали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.
В ходе расследования на жилой дом обвиняемого стоимостью свыше 6,4 млн рублей наложен арест.