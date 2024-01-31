Бывшего зампреда краевого правительства Елену Лопаеву приговорили к четырем годам колонии

Напомним, что Елену Лопаеву обвиняли в хищении средств в особо крупном размере из благотворительного фонда «Содействие — XXI век», совершенным группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, Лопаева, занимая должность заместителя правительства Пермского края, совместно с директором фонда Еленой Найдановой похитили средства фонда в размере более 67 млн рублей.
Как сообщили в краевой прокуратуре, в суде было установлено, что Лопаева совместно с Найдановой совершили хищение денежных средств со счетов благотворительного фонда. Занимая руководящие должности и имея полномочия по распоряжения финансами фонда, они разработали преступную схему обналичивания и присвоения средств. От имени фонда с различными предпринимателями заключались фиктивные договоры об оказании услуг, которые фактически не предоставлялись. Также за счет средств благотворительного фонда оплачивались различные покупки не связанные с благотворительными целями.
Судом Лопаевой назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей. Она была арестована в зале суда. При этом прокуратура запросила суд назначить Лопаевой наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима и оштрафовать на 900 тыс. рублей.
Напомним, что вторая обвиняемая по делу Елена Найданова ранее скрылась и была объявлена в розыск.