Бывшего зампреда краевого правительства Елену Лопаеву приговорили к четырем годам колонии

Как сообщили в краевой прокуратуре, в суде было установлено, что Лопаева совместно с Найдановой совершили хищение денежных средств со счетов благотворительного фонда. Занимая руководящие должности и имея полномочия по распоряжения финансами фонда, они разработали преступную схему обналичивания и присвоения средств. От имени фонда с различными предпринимателями заключались фиктивные договоры об оказании услуг, которые фактически не предоставлялись. Также за счет средств благотворительного фонда оплачивались различные покупки не связанные с благотворительными целями.