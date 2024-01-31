Жителя Бердска заподозрили в хакерской атаке на сайт правительства

НОВОСИБИРСК, 31 янв — РИА Новости. Житель города Бердска Новосибирской области попытался совершить компьютерную атаку на сайт правительства РФ, возбуждено уголовное дело, сообщает в среду пресс-служба УФСБ по Новосибирской области.
«УФСБ России по Новосибирской области пресечена попытка жителя города Бердск совершить компьютерную атаку на информационные ресурсы правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, молодой человек 2003 года рождения для «изучения уязвимости» сайта правительства РФ применил вредоносное программное средство, предназначенное для нейтрализации средств информационной защиты.
«В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 273 УК России (покушение на создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, заведомо предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации)», — сообщили в УФСБ.
Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до четырех лет и штрафа в размере до 200 тысяч рублей.