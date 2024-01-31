В Сочи сотрудники полиции отговорили женщину прыгать с моста

Ранее сообщалось, что в Краснодаре сотрудники полиции отговорили подростка от прыжка с высоты. 14-летний подросток планировал спрыгнуть с лестничного пролета 14 этажа дома на улице Красных Партизан. О его намерении очевидцы сообщили в полицию. На место выехали инспекторы ПДН майор полиции Анастасия Логинова и младший лейтенант Татьяна Сотникова. Подростка они обнаружили сидящим на лестничном пролете. Путем долгих убеждений и разговоров сотрудники ПДН уговорили несовершеннолетнего от прыжка вниз. Мальчика передали медработникам.