В Сочи сотрудники полиции отговорили женщину прыгать с моста. Информация об этом появилась в городских пабликах.
Женщину заметили днем, 31 января, на мосту по дороге «Обход Сочи» в Хостинском районе. Она перелезла через ограждение и грозилась совершить самоубийство. Автомобилисты и сотрудники несколько минут отговаривали ее одуматься. В результате им это удалось.
Женщину отвезли в медучреждение. Сотрудникам полиции предстоит выяснить причины такого поступка.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре сотрудники полиции отговорили подростка от прыжка с высоты. 14-летний подросток планировал спрыгнуть с лестничного пролета 14 этажа дома на улице Красных Партизан. О его намерении очевидцы сообщили в полицию. На место выехали инспекторы ПДН майор полиции Анастасия Логинова и младший лейтенант Татьяна Сотникова. Подростка они обнаружили сидящим на лестничном пролете. Путем долгих убеждений и разговоров сотрудники ПДН уговорили несовершеннолетнего от прыжка вниз. Мальчика передали медработникам.