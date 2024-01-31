У двух буксиров баржа в причале. Транспортная полиция разбирается в происшествии в порту Бронка

Полицейские выехали на место. Предварительно установили, что при несогласовании маневров буксиров баржа навалилась на причальную стенку, нанеся ей повреждение, а именно — оторвав отбойное устройство. Люди в происшествии не пострадали, разлива нефтепродуктов не было.