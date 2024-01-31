У двух буксиров баржа в причале. Транспортная полиция разбирается в происшествии в порту Бронка

В петербургском порту днем 30 января баржа налетела на причал и оторвала часть его защиты. Происшествие попало на видео.
Около 13 часов вторника в дежурную часть петербургского линейного отдела МВД на водном транспорте сообщили о ЧП в порту Бронка. Два буксира отводили баржу от причальной стенки, и в процессе оторвало отбойное устройство, сообщает 31 января пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
Полицейские выехали на место. Предварительно установили, что при несогласовании маневров буксиров баржа навалилась на причальную стенку, нанеся ей повреждение, а именно — оторвав отбойное устройство. Люди в происшествии не пострадали, разлива нефтепродуктов не было.
Транспортная полиция проводит проверку по факту случившегося и устанавливает все обстоятельства происшествия.