Завершены поиски двух 12-летних девочек в Петербурге

В Петербурге завершились поиски двух 12-летних девочек, об исчезновении которых стало известно 30 января. Школьницы потерялись вместе. Их искали не только сотрудники полиции, но и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Поиски начались еще ночью. За подростков переживали не только близкие девочек, но и все неравнодушные жители города.