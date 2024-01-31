Завершены поиски двух 12-летних девочек в Петербурге

В Петербурге завершились поиски двух 12-летних девочек, об исчезновении которых стало известно 30 января. Школьницы потерялись вместе. Их искали не только сотрудники полиции, но и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Поиски начались еще ночью. За подростков переживали не только близкие девочек, но и все неравнодушные жители города.
— Найдены. Живы. Благодарим всех за помощь! — говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в соцсетях.
Подробности поисков не разглашаются из этических соображений. Но известно, что с девочками сейчас все хорошо. Они вернулись домой. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Напомним, пользователи в соцсетях то и дело писали, что видели похожих девочек. Эти версии проверили. Почему подростки ничего не рассказали близким, не известно. К счастью, все обошлось.