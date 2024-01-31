Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Российские военные улучшили положение на Донецком направлении

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.
Источник: © РИА Новости

«На Донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Артемовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка и Ленинское Донецкой народной республики», — говорится в сводке.

Потери противника составили:

  • до 310 военнослужащих;
  • один танк;
  • три боевые бронированные машины;
  • десять автомобилей;
  • самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».