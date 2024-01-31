Российские военные улучшили положение на Донецком направлении

«На Донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Артемовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка и Ленинское Донецкой народной республики», — говорится в сводке.