В Петербурге впервые вынесли приговор по делу о диверсии

Обвиняемый — 19-летний молодой мужчина — признан виновным в том, что 17 марта 2023 года поджег устройство сигнализации, централизации и блокировки железнодорожного релейного шкафа, который отвечает за регулирование движения составов и обеспечивает их безопасный пропуск.
Осужденный совершил преступление по заданию некого куратора, с которым познакомился в одной из соцсетей. Злоумышленник заснял происходящее на видео. Гонорар — 10 тысяч рублей — он получил от куратора на криптокошелек.
Суд пришел к выводу, что умысел злоумышленника был направлен на повреждение транспортной инфраструктуры, чтобы подорвать экономическую безопасность и обороноспособность страны. Собственно, и сам мужчина так оценивал свои действия.
Что касается ущерба материального, то он невелик — менее 2 тысяч рублей, его обвиняемый возместил на стадии предварительного расследования. Фигурант дела полностью признал вину. Первые два года мужчина проведет в тюрьме, остальные шесть — в колонии строгого режима.