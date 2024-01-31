В Петербурге впервые вынесли приговор по делу о диверсии

Восемь лет лишения свободы назначил суд Санкт-Петербурга виновному в поджоге релейного шкафа на железнодорожном перегоне между станциями Горелово и Красное Село. Дело квалифицировалось как диверсия (статья 281 УК РФ), эта статья была применена городским судом впервые в его истории. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.