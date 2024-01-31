Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Зеленогорске.

Транспортное следствие выясняет обстоятельства гибели мужчины на железной дороге в Курортном районе Петербурга.
Как сообщили «Фонтанке» в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР 31 января, пешеход оказался на пути грузового состава на 50-м километре станции Зеленогорск накануне около десяти часов утра.
Несовместимые с жизнью травмы получил 41-летний мужчина.
«Следователями произведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначены необходимые экспертизы, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — рассказали в ведомстве.