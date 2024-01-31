Массовое ДТП в Жамбылской области: 19 человек в больнице, спасатели извлекают зажатых в автомобилях людей на месте аварии

31 января в Жамбылской области в Жуалынском районе из-за ухудшения погодных условий — метель, ограничение видимости, в направлении из Тараза в Туркестанскую область, не доезжая 2 км до села Нурлыкента, на закрытом участке (на 567 км) автодороги республиканского значения «Алматы-Ташкент» произошло массовое ДТП с участием легковых, пассажирских автобусов и грузовых автомашин, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Жамбылской области.