Массовое ДТП в Жамбылской области: 19 человек в больнице, спасатели извлекают зажатых в автомобилях людей на месте аварии

— Силами БСМП и ДЧС в районную больницу села Б. Момышулы с различными травмами доставлены 19 человек из них 1 ребенок, также силами ДЧС проводятся спасательные работы по извлечению зажатых людей. Жертв нет.
На месте работают службы полиции, медики и дорожные службы. В пункт обогрева «Дом культуры» села Нурлыкент доставлены 39 человек, из них 8 детей.
— На месте от ДЧС 25 человек личного состава и 8 единиц техники, от Департамента полиции — 8 человек личного состава и 4 единицы техники, от Центра медицины катастроф — 2 сотрудника и 1 единица техники, от БСПМ — 8 человек и 4 единицы техники.
В связи с ухудшением погодных условий на территории области на базе Департамента организована работа оперативного штаба. В работе оперативного штаба задействованы представители служб гражданской защиты. Открыт телефон горячей линии для психологической поддержки. Все подразделения Департамента по ЧС приведены в повышенную готовность.