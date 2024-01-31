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Массовое ДТП в Жамбылской области: 19 человек в больнице, спасатели извлекают зажатых в автомобилях людей на месте аварии

31 января в Жамбылской области в Жуалынском районе из-за ухудшения погодных условий — метель, ограничение видимости, в направлении из Тараза в Туркестанскую область, не доезжая 2 км до села Нурлыкента, на закрытом участке (на 567 км) автодороги республиканского значения «Алматы-Ташкент» произошло массовое ДТП с участием легковых, пассажирских автобусов и грузовых автомашин, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Жамбылской области.
Источник: ДЧС Жамбылской области

— Силами БСМП и ДЧС в районную больницу села Б. Момышулы с различными травмами доставлены 19 человек из них 1 ребенок, также силами ДЧС проводятся спасательные работы по извлечению зажатых людей. Жертв нет.

говорится в сообщении ДЧС Жамбылской области.

На месте работают службы полиции, медики и дорожные службы. В пункт обогрева «Дом культуры» села Нурлыкент доставлены 39 человек, из них 8 детей.

— На месте от ДЧС 25 человек личного состава и 8 единиц техники, от Департамента полиции — 8 человек личного состава и 4 единицы техники, от Центра медицины катастроф — 2 сотрудника и 1 единица техники, от БСПМ — 8 человек и 4 единицы техники.

говорится в сообщении.

В связи с ухудшением погодных условий на территории области на базе Департамента организована работа оперативного штаба. В работе оперативного штаба задействованы представители служб гражданской защиты. Открыт телефон горячей линии для психологической поддержки. Все подразделения Департамента по ЧС приведены в повышенную готовность.