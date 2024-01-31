Житель Молдовы, обезглавивший свою мать, был выпущен из клиники по решению суда: Выяснились новые подробности жестокого убийства

— Он туда даже не успел дойти. А мы его разве должны всю жизнь держать? И в советское время такие случаи происходили. Это трагедия… А у этого больного было улучшение и долговременное улучшение. Было решение суда, это не просто так. Его смотрела комиссия из пяти врачей, составила заключение, которое отправили в суд. Суд рассмотрел и на основании этого заключения принял решение. Согласно УПК не реже одного раза в полгода мы обязаны смотреть больного и выносить свое заключение. И этого больного каждого полгода обследовали и каждые полгода продлевали пребывание в клинике.