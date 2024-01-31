Житель Молдовы, обезглавивший свою мать, был выпущен из клиники по решению суда: Выяснились новые подробности жестокого убийства

— Этот больной был выписан только 30 января, — говорит нам заместитель директора психиатрической лечебницы «Костюжены» Юрий Павлов. — Находился у нас на излечении восемь лет…
Напомним, что зверское убийство произошло вечером 30 января в селе Мэркэуць Дубоссарского района — женщину убил собственный сын в результате ссоры. Речь идет о 33-летнем человеке, который был выписан из психиатрической больницы, куда он был помещен с диагнозом «шизофрения», но был отправлен домой на амбулаторное лечение.
— Он был выписан по решению суда, — продолжает Юрий Павлов. — Он был очень хорошим больным, рисовал, включался в реабилитацию, с ним работали врачи.
— Его выписали, учитывая улучшение его состояния?
— Конечно! Целых восемь лет находился здесь. Он ушел домой в удовлетворительном состоянии. А уже дома случился конфликт с матерью, которая стала его упрекать в убийстве отца, которое произошло восемь лет назад.
— Куда же смотрят центры психического здоровья?
— Он туда даже не успел дойти. А мы его разве должны всю жизнь держать? И в советское время такие случаи происходили. Это трагедия… А у этого больного было улучшение и долговременное улучшение. Было решение суда, это не просто так. Его смотрела комиссия из пяти врачей, составила заключение, которое отправили в суд. Суд рассмотрел и на основании этого заключения принял решение. Согласно УПК не реже одного раза в полгода мы обязаны смотреть больного и выносить свое заключение. И этого больного каждого полгода обследовали и каждые полгода продлевали пребывание в клинике.
— Его теперь опять к вам отправят?
— Это как решит следователь. Его отправят сначала на судебно-психиатрическую экспертизу, эксперты посмотрят, решат, дадут рекомендации суду. И суд на основании акта экспертизы решит, что с ним дальше делать.