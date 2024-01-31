Куры-несушки погибли на воронежском предприятии

В Бобровском районе Воронежской области на местной птицефабрике погибли куры-несушки из-за скачка электричества на предприятии. Информацию об этом корреспонденту РИА «Воронеж» подтвердили в управлении ветеринарии Воронежской области в среду, 31 января.
— В соответствии с ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства РФ, производится утилизация трупов путем сжигания, — рассказали в управлении ветеринарии.
Общее число погибших птиц пока не названо. Местные жители рассказали в социальных сетях, что из-за уничтожения тушек погибших кур в самом Боброве и в поселке Ясенки чувствуется едкий запах.
В 2015 году похожий инцидент в Воронежской области произошел на рамонском предприятии, где из-за отсутствия электричества погибли 300 тыс. птиц. На птицефабрике не оказалось альтернативного источника электроэнергии. Когда отключилась вентиляция, птицы задохнулись.