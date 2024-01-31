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Под Новосибирском возбудили дело о смерти двухлетней девочки на пожаре

В Карасукском районе следователи СКР возбудили уголовное дело о гибели на пожаре двухлетней девочки.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла 31 января в Карасуке. Загорелся частный дом, в котором в тот момент находились четыре человека. Когда огонь потушили, было обнаружено тело ребенка.

«Следователи совместно с сотрудниками МЧС провели осмотр места происшествия, совместно со специалистами изъяли предметы и образцы веществ, по которым будет назначена судебная пожарно-техническая экспертиза для установления причины и источника возгорания», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст. 109 УК РФ).

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в Новосибирской области минувшая неделя принесла около сотни пожаров.

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