Под Новосибирском возбудили дело о смерти двухлетней девочки на пожаре

«Следователи совместно с сотрудниками МЧС провели осмотр места происшествия, совместно со специалистами изъяли предметы и образцы веществ, по которым будет назначена судебная пожарно-техническая экспертиза для установления причины и источника возгорания», — говорится в сообщении.