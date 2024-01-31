В Башкирии будут судить пилота вертолета

Он обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).



По данным «Ъ-Уфа», обвиняемый — Айрат Габдуллин.



По версии следствия, ночью 7 января 2022 года при неблагоприятных метеоусловиях пилот вертолета при взлете с посадочной площадки возле поселка Карагайкуль Благовещенского района допустил ошибки пилотирования. В результате вертолет столкнулся с деревьями и упал. В результате аварии пассажиры, в том числе председатель попечительского совета регионального отделения Ассоциации юристов России Андрей Олейник, погибли. Пилот выжил.



Уголовное дело направлено в Благовещенский межрайонный суд.