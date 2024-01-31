Вырыли могилу прямо на тропинке: женщину самовольно похоронили на закрытом кладбище в Самарской области

— Конечно, все люди, занятые в ритуальном бизнесе, в курсе законодательства, но они рассчитывают, что даже если получат штраф, то как физлицо, и легко покроют его из дохода в сотни тысяч, который получили от похорон. Но, хочу обратить внимание, что физические лица не имеют право на осуществление ритуальной деятельности и копку могил, — продолжает Андрей Федотов. — Надеемся, что полиция найдет предпринимателей, которые в ответе за ЧП на «Никольском». Хочу отметить, что их действия вполне подходят под определение статей 330 УК РФ «Самоуправство» и 244 «Надругательство над телами умерших и местами захоронения», так как соседние могилы пострадали от действий «черных копателей». В соответствии с законом, члены семьи, чей близкий был захоронен в обход закона, обязаны будут провести эксгумацию и перезахоронение родственника на свободном объекте.