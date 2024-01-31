Вырыли могилу прямо на тропинке: женщину самовольно похоронили на закрытом кладбище в Самарской области

В Самарской области женщину похоронили прямо на дорожке между могилами. Вопиющий случай произошел на закрытом кладбище «Никольское» в Смышляевке. Подробности истории выяснила корреспондент «КП-Самара».
Приехали без документов
Все случилось в пятницу, 26 января 2024 года. В тот день на кладбище приехал похоронный агент вместе с родственниками недавно почившей женщины. Он заявил, что они бы хотели провести захоронение рядом с дедушкой и бабушкой покойной. Никаких документов, удостоверяющих родство, приехавшие не предоставили. И даже фамилии уже похороненных и недавно умершей были разными.
— Провести подзахоронение опираясь только на слова, что «это бабушка и дедушка» покойной, нельзя. Нужны свидетельства о рождении и о смерти, документы, подтверждающие родство. У женщины фамилия другая. Этим людям отказали в захоронении не только потому, что они не смогли доказать родство, но и из-за нарушения санитарных норм. Могила, в которую они хотели положить покойницу, — двухместная, два человека там уже захоронены, причем недавно — в 2019 и 2020 (ковидном) годах, а значит срок минерализации тел не прошел. Захоронить кого-либо поверх этих тел сейчас нельзя, — рассказал «Комсомолке» один из учредителей областного отделения Всероссийской организации «Корпорация руководителей похоронных предприятий» Андрей Федотов.
Он подчеркивает, что требование Санэпидемстанции абсолютно обоснованное. Многие эпидемии в мире начинались того, что могилы нарушались до истечения 20 лет. Именно за этот срок тело полностью разлагается и исчезает вероятность распространения инфекций и отравления трупными ядами для тех, кто будет находиться рядом с могилой в момент ее вскрытия.
Похоронили тайно на тропинке
Агенту и его клиентам устно объяснили, почему захоронение в выбранном ими месте невозможно. Тогда они попросили выделить им участок рядом и даже предложили материальное вознаграждение.
— Сотрудник пояснил, что кладбище, которому уже больше ста лет, закрыто для новых захоронений, а место, на которое они указали, — тропинка между могилами. Им предложили поехать на новое кладбище, где созданы все условия для захоронения, — пояснил Андрей Федотов.
По его словам, в субботу, когда на кладбищах нет персонала, приехали неизвестные люди и вырыли могилу на той самой тропинке. А на следующий день прошли несанкционированные похороны.
— Кто в могиле — достоверно мы не знаем, у людей тоже нет документов о том, куда делся их усопший родственник. Другие граждане, чьи близкие находятся на «Никольском», теперь не смогут пройти к могилкам или провести похороны, если у них есть право на проведение церемонии именно там. Мы предполагаем, что агент позвонил в так называемое «окно», через которое недобросовестные ритуальщики находят себе подельников, и провел эти нелегальные похороны, — рассказал Андрей Федотов.
Штраф и эксгумация
Подано заявление в полицию. Сейчас правоохранители рассматривают обращение и предоставленные документы, в том числе видеосъемку с места до и после захоронения. Полицейским предстоит опросить агента и выяснить, с кем он работал. Похоронной команде грозит серьезный штраф, а родственникам — эксгумация и перезахоронение за свой счет.
Напомним, в Самарской области в 2019 году в закон об административных правонарушениях внесли статью 4.27, где часть 3 касается самовольного захоронения. Лицам, уличенным в нем, грозит за проведение копки без получения разрешения властей штраф 5 тысяч рублей. Для ИП и юрлиц — 300 тысяч.
— Конечно, все люди, занятые в ритуальном бизнесе, в курсе законодательства, но они рассчитывают, что даже если получат штраф, то как физлицо, и легко покроют его из дохода в сотни тысяч, который получили от похорон. Но, хочу обратить внимание, что физические лица не имеют право на осуществление ритуальной деятельности и копку могил, — продолжает Андрей Федотов. — Надеемся, что полиция найдет предпринимателей, которые в ответе за ЧП на «Никольском». Хочу отметить, что их действия вполне подходят под определение статей 330 УК РФ «Самоуправство» и 244 «Надругательство над телами умерших и местами захоронения», так как соседние могилы пострадали от действий «черных копателей». В соответствии с законом, члены семьи, чей близкий был захоронен в обход закона, обязаны будут провести эксгумацию и перезахоронение родственника на свободном объекте.
СПРАВКА КП
По закону нельзя самостоятельно провести захоронение. Для того, чтобы похоронить близкого человека, нужно получить разрешение от муниципального органа, на территории которого находится кладбище. После похорон на руках остается паспорт захоронения, а в реестре муниципалитета — документы кто и кого захоронили.
На территории Смышляевки находятся четыре кладбища. Кладбище «Лесное» около лыжной базы Чайка относится к городским. Захоронения там проводит МП Самары «Спецкомбинат ритуальных услуг». В центре села есть старое общественное кладбище «Никольское» площадью 10 га, новые захоронения на котором приостановлены с 2022 года.
Сейчас захоронения проходят на православном вероисповедальном кладбище площадью 40 га, которое соответствует современным нормативным и юридическим нормам, и на расположенном рядом мусульманском кладбище площадью 10 га.