СК начал проверку после обнаружения тела девушки под окнами многоэтажки в Воронеже

Следственное управление СКР по Воронежской области объявило о начале проверки после обнаружения трупа девушки на Олимпийском бульваре. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 31 января.
Напомним, о найденном трупе девушки возле дома № 6 ранее сообщили очевидцы. Сейчас следователи устанавливают, при каких обстоятельствах девушка скончалась.
— Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — подчеркнули в пресс-службе следственного комитета области.