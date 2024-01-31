В центре Волгограда маршрутка вылетела на тротуар после тарана иномарки

31 января в Центральном районе Волгограда произошло ДТП с маршруткой № 160, которая вылетела на тротуар. Авария случилась на проспекте Ленина рядом с перекрестком с улицей 7-й Гвардейской. Маршрутку протаранила машина Renault Sandero.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, девушка за рулем иномарки двигалась по среднему ряду. Напротив дома № 50 на проспекте Ленина она решила повернуть направо, из-за чего ударила микроавтобус Ford Transit, который ехал по крайней полосе. От удара маршрутку вытолкнуло за пределы дороги.
К счастью, авария обошлась без пострадавших.