В центре Волгограда маршрутка вылетела на тротуар после тарана иномарки

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, девушка за рулем иномарки двигалась по среднему ряду. Напротив дома № 50 на проспекте Ленина она решила повернуть направо, из-за чего ударила микроавтобус Ford Transit, который ехал по крайней полосе. От удара маршрутку вытолкнуло за пределы дороги.