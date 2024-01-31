Водителя автобуса, разбившегося с хоккейной командой, отправили в СИЗО

В Невьянске состоялось заседание по избранию меры пресечения для 60-летнего водителя автобуса «Ютонг» Игоря Миненко. Утром 29 января пассажирский автобус выдвинулся из Челябинска в Новоуральск с 18 хоккеистами клуба «Кедр» и их тренером Виталием Плешковым.
На 289 километре Серовского тракта у «Ютонга» лопнуло колесо и вынесло на встречную полосу. Автобус протаранил «Ситроен С4» и вылетел в кювет. В результате аварии погибли четыре человека. Это 30-летние военные Александр Ошурков и Никита Воробьев (оба участники СВО — прим.ред), риелтор Наталья Жаровская. Позже в машине скорой помощи скончался 67-летний тренер юных хоккеистов.
Уже известно, что Александр ехал в Екатеринбург оформлять военную ипотеку. А сослуживец подвозил товарища вместе с Натальей. Из 18 хоккеистов шесть сейчас находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Одного из мальчишек пришлось ввести в кому.
ЕХАЛ ПОД 100 КМ/Ч.
Сейчас «Ютонг» на штрафстоянке в качестве вещдока. На Игоря Миненко составили два административных протокола. Полиция считает, что он изначально знал о неисправности транспорта, но сел за руль. Спидометр автобуса завис на 100 км/ч. При том, что под Верх-Нейвинском можно ехать не более 60 км/ч.
— С момента, когда водитель автобуса забрал спортсменов с железнодорожного вокзала Челябинска до столкновения с иномаркой, он проехал 294 километра. По предварительным данным, время нахождения в пути составило порядка трех с половиной часов, — отметил представитель свердловского гарнизона полиции Валерий Горелых.
В отношении Игоря Миненко Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Установлено, что в момент аварии он был трезв. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Дочь водителя считает, что вины отца в случившемся нет.
— У отца водительский стаж с 16 лет. Он всю жизнь работает водителем. Никогда не жаловался на состояние автобуса. Он бы не сел в неисправный автобус. В понедельник вечером мы ждали его домой из Невьянска. Были на связи. Он говорил, что ждет, когда паспорт вернут. Потом выяснилось, что его задержали на 48 часов, — рассказала «КП-Екатеринбург» Екатерина Миненко.
Обвинения по 238 УК также предъявлено владельцу автотранспортного предприятия Евгению Лобову.
ОТПРАВИЛИ ЗА РЕШЕТКУ.
В суде следователь СК заявил, что один из хоккеистов «Кедра» получил тяжкий вред здоровью. Следствие считает, что Игорь Миненко может на свободе вступить в сговор с работодателем. А потом исказить показания.
Свою вину Миненко в полном объеме не признал. А также выражал своё желание остаться на свободе. В суде водитель вёл себя спокойно. Лишь обречённо мотал головой, когда говорил следователь.
— Полагаю, что иная мера пресечения кроме заключения под стражу, невозможна. Сейчас свидетели по уголовному делу дают показания, которые противоречат показаниям Миненко, — пояснил следователь СК Евгений Делидов.
Как оказалось, бывшая жена Игоря Миненко выразила готовность предоставить ему свою квартиру в Невьянске, чтобы его оставили под домашним арестом. Также у Игоря Миненко есть своё жильё в Новоуральске.
— Расследование находится в начальной стадии. Никакие экспертизы ещё не проведены. Считаю, что заключение под стражу преждевременно, — заявила защитник.
Когда суд удалился в совещательную комнату Игорь Миненко немного рассказал об аварии.
— Если бы я знал о проблемах с колесом, то я бы никогда не поехал. Тем более левое переднее колесо. Автобус стал неуправляемым, — пояснил обвиняемый.
Невьянский городской суд избрал для Игоря Миненко меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 марта.