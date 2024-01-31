Водителя автобуса, разбившегося с хоккейной командой, отправили в СИЗО

— У отца водительский стаж с 16 лет. Он всю жизнь работает водителем. Никогда не жаловался на состояние автобуса. Он бы не сел в неисправный автобус. В понедельник вечером мы ждали его домой из Невьянска. Были на связи. Он говорил, что ждет, когда паспорт вернут. Потом выяснилось, что его задержали на 48 часов, — рассказала «КП-Екатеринбург» Екатерина Миненко.