Утечку газа нашли после землетрясения в Алматы — отключили 170 домов

Как пояснили в компании, с 23 января, после первых землетрясений в южных регионах страны, специалисты АО «КазТрансГаз Аймак» ежедневно проводят обход по выявлению и устранению негативных последствий на газопроводах и сооружениях на них.
Накануне, 30 января, в Алматы работниками службы эксплуатаций газовых сетей мобильной лабораторией «ДЛС-Пергам» была обнаружена утечка газа подземного газопровода среднего давления. По этой причине были отключены от газа 170 частных домов. В тот же день специалистами компании были проведены оперативные аварийно-восстановительные работы, направленные на устранение утечки — работники трудились всю ночь. В настоящее время все абоненты подключены к газоснабжению, добавили в компании.
Землетрясения в Алматы
3 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. Ощутимость первых толчков составила 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки. В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.
Позже стало известно, что в результате подземных толчков в Алматы различные травмы получили больше 60 человек. Госпитализация понадобилась не всем. Сообщалось также, что в Алматинской области после землетрясения были выявлены трещины в более чем 40 зданиях. Незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.
Сейсмологи отмечали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается, сейчас толчки идут на угасание — никаких угроз нет. На прошлой неделе почти каждую ночь в Алматы продолжали фиксировать подземные толчки ощутимостью не более 2 баллов. В ночь на пятницу толчки ощущались и в Талгаре. Накануне, 30 января, также фиксировались подземные толчки.